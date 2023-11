Rilascio degli ostaggi più vicino | Hamas e Israele annunciano che l’intesa è dietro l’angolo

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 21 novembre 2023) Un accordo sul. Secondo una fonte israeliana, che ha parlato alla tv Canale 12,tra, mediata dal Qatar, sarebbe. Ci sono ancora aspetti tecnici da risolvere, ma l’accordo di base è stato trovato. Secondo questa intesa dovrebbero essere liberate almeno 50 persone, mentre altre decine potrebbero essere rilasciate in cambio di un’estensione del cessate il fuoco dopo i primi giorni. Per il momento dovrebbero essere liberati bambini con le loro madri e altre donne. L’accordo sulIl Qatar dovrebbe pubblicare in giornata i dettagli dell’accordo per la liberazione ...