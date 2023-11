Riforme | Meloni | Premierato più potente misura economica che possiamo dare a Italia

Leggi su iltempo

(Di martedì 21 novembre 2023) (Agenzia Vista) Roma, 21 novembre 2023 "In questo primo anno il governo ha adottato "provvedimenti concreti per risolvere problemi altrettanto reali, senza dimenticare ovviamente le grandidi sistema che l'attende da troppo tempo e che stiamo portando avanti per lasciare a chi verrà dopo di noi un'migliore di quella che ci è stata consegnata. A partire dalla riforma della nostra architettura istituzionale". Così la premier Giorgianel videomessaggio indirizzato all'assemblea nazionale di Confartigianato, oggi a Roma. Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev