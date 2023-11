Rifiuti a Qualiano | Segnalati casi di abbandono vicino a Via Falcone

Leggi su puntomagazine

(Di martedì 21 novembre 2023): Allarmea Via, un appello per la collaborazione nella tutela dell’ambiente locale Recentemente sono statididinei pressi di Via Giovanni. Questa situazione preoccupante richiede l’attenzione immediata della comunità per mantenere la pulizia della zona. L’deinon solo danneggia l’ambiente, ma crea anche un impatto negativo sulla qualità della vita dei residenti. Invitiamo tutti i cittadini a essere responsabili e a contribuire alla salvaguardia dell’ambiente, smaltendo correttamente ie segnalando comportamenti incivili. Solo con uno sforzo ...