Ricucire lo spogliatoio e il sogno medaglia alle Olimpiadi di Parigi | gli obiettivi di Velasco | “Si volta pagina Mazzanti? I cicli finiscono”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 novembre 2023) Un contratto di due anni con un obiettivo immediato, andaredie magari tornare con una. E un occhio puntato già a quanto avverrà dopo. Julioha firmato da oggi per l’incarico dinatore della nazionale femminile di pallavolo, squadra che dovrà ricomporre dopo gli ultimi risultati sotto le aspettative: “Sento una grande responsabilità e sono molto contento di accettarla”, ha dichiarato. “Da oggi si”, ha detto il presidente della Federazione italiana pallavolo Giuseppe Manfredi annunciando quello che è in realtà un ritorno:aveva lasciato l’incarico di direttore delle nazionali giovanili in estate, prima di accomodarsi per pochi mesi sulla panchina della Uyba Busto Arsizio, ...