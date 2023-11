Rfi e Webuild accelerano sul Terzo Valico | firmato atto da 700 mln

Leggi su iltempo

(Di martedì 21 novembre 2023) GENOVA (ITALPRESS) – Proseguire senza sosta e nel rispetto dei tempi i lavori del Progetto Unicodei Giovi-Nodo di Genova: con questo obiettivo è statoda RFI el'Modificativo del contrdi progetto, del valore di 700 milioni di euro, a conferma della centralità dell'opera per la crescita sostenibile del Paese e dell'impegno del Governo a porre le condizioni per ultimare i lavori entro i termini previsti dal PNRR. L'garantirà il completamento del progetto in linea con gli interventi introdotti legati alla sicurezza ferroviaria e a specifiche tecniche sopravvenute, e anche a seguito delle eccezionali condizioni geologiche riscontrate in alcune fasi di scavo.Tempi di realizzazione confermati anche dal viceministro delle ...