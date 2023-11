Repubblica Ceca a Euro2024 ma il CT Silhavy si dimette | “Avevamo già deciso così”

Leggi su sportface

(Di martedì 21 novembre 2023) Nonostante la qualificazione agli Europei 2024 grazie al 3-0 rifilato alla Moldavia, il CT dellaJaroslavha annunciato questa sera le dimissioni dal suo incarico in un’intervista post partita: “Anche se ora siamo felici,giàprima della partita che non avremmo continuato“. Il 62enne tecnico ceco, che ha guidato la squadra ai quarti di finale dell’ultima edizione degli europei prima di assicurarsi un posto nel torneo dell’anno prossimo in Germania, è finito sotto accusa per la pessima prestazione della squadra nel Gruppo E, dove la sua formazione è arrivata seconda dietro l’Albania dopo aver vinto solo quattro partite su otto. La nazionaleè stata anche colpita da uno scandalo a meno di 48 ore dalla partita decisiva contro la Moldavia, ...