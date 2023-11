(Di martedì 21 novembre 2023) (Adnkronos) – La rendicontazione aziendale oESG riguarda tutte le attività di reportistica sugli obiettivi legati alla sostenibilità ambientale, sociale e alla governance. Dunque, si tratta di qualcosa di concreto e misurabile che va oltre la dichiarazione di intenti e dimostra il reale impatto sociale e ambientale di un'azienda. Ma come viene percepito il livello di attendibilità delESG? A giudicare da quanto emerso dalla ricerca Global Investor Survey 2023 di PwC, multinazionale di servizi di revisione, consulenza legale e fiscale, la quasi totalità degli investitori (il 94%) ritiene che la rendicontazione aziendale sulle performance ESG si aovvero che contenga diverse affermazioni fuorvianti in quanto non supportate dalla realtà dei fatti. L'indagine, che ha coinvolto 345 ...

Reporting ESG a rischio greenwashing

Per il 94% degli investitori la rendicontazione contiene affermazioni fuorvianti La rendicontazione aziendale origuarda tutte le attività di reportistica sugli obiettivi legati alla sostenibilità ambientale, sociale e alla governance. Dunque, si tratta di qualcosa di concreto e misurabile che va ...

Reporting ESG, greenwashing: rischi Adnkronos

Per il 94% degli investitori il reporting ESG contiene affermazioni ... ESGNews.it

Carbon Management Software Market to Reach US$5.5 Billion by 2032 Driven by Mandatory Scope 3 Emission Reporting and ESG Transparency

Growing awareness of sustainability and the threat of a worldwide 1.5°C temperature increase is prompting strategic shifts in government and organizations. Companies are adopting carbon management ...

ING Completes €2.5 Billion Share Buyback Program Milestone

ING has provided an update on its €2.5 billion share buyback program, announcing that it repurchased 22,842,425 shares during the week of Novem ...