Real Madrid | ‘Sport’ | avviati i contatti con De Zerbi per il post-Ancelotti

Leggi su sportface

(Di martedì 21 novembre 2023) Ilcontinua a programmare il suo futuro, in campo e in panchina. Carlolascerà il club a fine stagione e Florentino Perez ha tutte le intenzioni di dare una forte scossa allo spogliatoio in vista della prossima annata calcistica. Il presidente dei ‘Blancos’ vuole ingaggiare il prima possibile il sostituto del tecnico italiano e potrebbe anche trattarsi di un connazionale. Secondo quanto appreso da SPORT, Perez considera Roberto Deuno dei più adatti a prendere in mano le redini del club a partire dalla prossima estate. Le trattative sono in questo momento nella loro nella fase iniziale, ma Deè stato contattato e Florentino ritiene che il tecnico bresciano sia già pronto per fare il grande salto di carriera ed è apprezzato soprattutto per il suo coraggio nel lavorare ...