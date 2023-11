Raw 20 11 2023 Next stop…Survivor Series WarGames

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 21 novembre 2023) Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dalla Van Andel Arena di Grand Rapids, Michigan. Lo show inizia con Drew McIntyre che raggiunge il ring, dice che evidentemente i fan non lo conoscono bene, lui non si è unito ai The Judgment Day ma farà parte del loro team nel War Games Match. Rhea Ripley gli ha promesso e ha concesso qualcosa che nessun altro poteva fare, avere Jey Uso nella gabbia. E’ un avvertimento per Jey. Proprio quest’ultimo lo ferma, Drew lo invita a salire sul ring, ma dice che è meglio lasciar perdere dato che gli è costato i titoli di coppia la scorsa puntata. A bordo ring arrivano i The Judgment Day, seguiti subito dopo da Seth Rollins, Sami Zayn e Cody Rhodes. Adam Pearce li blocca prima di una rissa tra di loro, dicendo che ilMatch ci sarà questo sabato e fino ad allora niente combattimenti. Se ...