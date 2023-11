Ratifica del Mes | ma solo ad una condizione | Meloni detta la strada all' Ue

Leggi su iltempo

(Di martedì 21 novembre 2023) Il governo guidato da Giorgiasi prepara a formalizzare l'approvazione del Meccanismo Europeo di Stabilità (Mes) a dicembre. Questa decisione giunge in concomitanza con la riunione dell'Ecofin, cruciale per l'approvazione della Riforma del Patto di Stabilità. Le ultime comunicazioni provenienti da Palazzo Chigi nei confronti dei vertici della Commissione europea indicano una volontà di apertura, ancora informale ma non priva di rilevanza, soprattutto in vista della valutazione della manovra economica da parte dell'esecutivo europeo e del vertice di Berlino. Il proposito è quello di presentare ladel Mes come argomento di discussione durante l'incontro di domani tra il presidente del Consiglio italiano e il Cancelliere tedesco, Olaf Scholz. L'obiettivo del governo italiano, riferisce Repubblica, è di porre sul tavolo ...