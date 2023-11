(Di martedì 21 novembre 2023) Applausi e pubblico in piedi a Carbonia per la consegna a Claudiodel Premio "Davide

Ranieri: 'Lo sport è competizione: cercare scusanti per un risultato negativo per me non ha senso'

L'allenatore del Cagliari è stato premiato a margine Premio 'Davide' in occasione della cerimonia dei Premi Ussi Sardegna, organizzata dalla stampa sportiva. Queste le parole di: ' È ...

Stampa sportiva, Premio Davide Astori 2023 a un emozionatissimo ... La Nuova Sardegna

Carbonia, a Claudio Ranieri il premio Davide Astori nella cerimonia ... L'Unione Sarda.it

Ranieri: “Astori è stato un ragazzo meraviglioso. Tra i valori più importanti…”

Applausi e pubblico in piedi a Carbonia per la consegna a Claudio Ranieri del Premio "Davide Astori" in occasione della cerimonia dei Premi Ussi Sardegna, organizzata dalla stampa sportiva. "È un ...

Il Cagliari ai Premi Ussi 2023

Questo pomeriggio si è svolta a Carbonia la cerimonia di consegna dei premi USSI Sardegna, la manifestazione annuale organizzata dai giornalisti sportivi dell’Isola, dedicata ad atlete, atleti, ...