Raid vandalico a Napoli | autobus nel mirino | vetri frantumati da pietre

(Di martedì 21 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUn nuovoha preso di mira un bus dell’ANM. È accaduto questa sera verso le 21.15 al viale Augusto. Un pericoloso lancio diha provocato la frantumazione di alcuni finestrini dell’della linea 151, per fortuna senza conseguenze serie per autista e passeggeri. L’partito da piazza Garibaldi era diretto a Piazzale Tecchio. Il conducente del bus a seguito delè stato costretto ad interrompere la corsa ed attendere l’arrivo delle forze dell’ordine per effettuare i rilievi del caso. “Ci troviamo difronte all’ennesimo attentato alla sicurezza dei trasporti che mette a repentaglio l’incolumità dell’utenza e del personale di guida – afferma Adolfo Vallini del dipartimento salute e sicurezza USB e dipendente ANM. Siamo molto ...