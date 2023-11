Quote CO2 | come funziona il sistema diabolico che strozza l’economia Ue

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 21 novembre 2023) Molti di voi avranno sentito parlare spesso di “crediti del carbonio”, di “certificati ETS” o di “di emissione” ma scommetto che pochi sanno di cosa si tratti realmente. Certo, sui giornali e sui social si fa molto spesso riferimento ad essi e, in particolare, alle loro quotazioni, ma che cosa essi implichino nella vita di tutti i giorni è di più difficile interpretazione. Tassa sulle emissioni Per sgombrare il campo da ogni dubbio, diciamo allora subito che quella dei certificati ETS (Emission Trading System) è una tassa deliberata nel 2003 che l’Unione europea ha imposto sui suoi cittadini con effetto attuativo a partire dal 2005. “Bella novità! – direte voi – tra un po’ tasseranno anche l’aria che respiriamo, figuriamoci se l’Ue non aggiungeva un’altra tassa a tutte le altre che già ci affliggono!” Ecco, non volendo ci siete andati molto vicini: ...