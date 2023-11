Quella gabbia culturale che opprime noi donne

Leggi su tpi

(Di martedì 21 novembre 2023) Cara Giulia, avevi dimostrato una forza invidiabile. Stavi per laurearti, superando il recente lutto di tua mamma. Ma noi non sappiamo nulla di te. Potevi essere forte o meno forte, consapevole o meno consapevole, non cambierebbe nulla di fronte all’ennesima sconfitta della società. E non sei di certo tu la responsabile di quanto accaduto. Non basterebbe una vita intera a conoscere la tua storia, non è nostro compito indagare il perché e il per come tu fossi stata accanto a quel ragazzo, né per quale motivo sia stato possibile che Filippo sia riuscito a portarti via. Ed è bene ricordarlo a tutti, non è colpa tua. Semmai, è colpa nostra. Uomini e, mariti e mogli, padri e madri che oggi si barcamenano tra il compito di essere genitori, cittadini e umani. C’è un problema enorme di generazioni di uomini incapaci di affrontare i problemi, le separazioni, le ...