Quanta confusione femminista | accusano “i maschi” ma usano la schwa

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 21 novembre 2023) È grande il cordoglio per l’omicidio di Giulia Cecchettin, la studentessa di ventidue anni uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta. Un delitto che ha riacceso i riflettori sulla piaga della violenza contro le donne, anche se i numeri raccontano di un fenomeno ribasso rispetto al passato. Purtroppo anche le manifestazioni e le fiaccolate per ricordare la giovane vittima si sono trasformate nella solita passerella di chi propaganda la dottrina Lgbt. Fino ad arrivare allo straordinario – per così dire – paradosso: il dito puntato contro l’uomo, ilo, ma con la, emblema del fluidismo gender. La fiera dell’assurdo. Da Padova, città di Giulia, a Roma, centinaia di persone si sono riunite per dire basta ai femminicidi e per ricordare la giovane vita spezzata. Tra i vari cartelli, quelli dei talebani del mondo arcobaleno: “Se domani sono io, se ...