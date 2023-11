Quando il generoso arbitro Gil Manzano ha fischiato la fine | si è sentito il sollievo della Figc Corsport

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 21 novembre 2023) . Scrive Alberto Polverosi. Lo spavento finale ha quasi tolto la voglia di festeggiare eilGilhalasi è sollevato un sospirone che da Leverkusen ha raggiunto Roma, via Allegri. Con quell’intervento di Cristante su Mudryk in pieno recupero abbiamo rischiato l’osso del collo, si vede che lassù qualcuno ci ama. Così, insieme alle grandi nazionali d’Europa ci saremo anche noi in Germania. E se la Francia porta Mbappé, l’Inghilterra si presenta con Bellingham e Kane, il Portogallo con Ronaldo e Bernardo Silva, il Belgio con Lukaku e la Spagna con tutti quei ragazzini-fenomeni, noi porteremo il nostro spirito, quello che ci ha sorretto nel finale convulso di ieri,quell’onda gialla sembrava impazzita e noi lì a pregare che finisse presto, ...