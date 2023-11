Qualificazioni Europei 2024 | risultati e classifiche

(Di martedì 21 novembre 2023) Al via leagliin Germania. L’Italia se la vedrà contro Inghilterra, Malta, Macedonia del Nord ed Ucraina. Da marzo 2023 a novembre 2023, il cammino verso l’edizione tedesca della coppa europea è servito: ecco di seguito ie leaggiornate.EUROEURO: PROGRAMMA PRIMA GIORNATAIL REGOLAMENTO IL CALENDARIO DELL’ITALIA GRUPPO A Spagna 21 Scozia 17 Norvegia 11 Georgia 8 Cipro 0 GRUPPO B Francia 22 Olanda 18 Grecia 13 Irlanda 6 Gibiliterra 0 GRUPPO C Inghilterra 20 Italia 14 Ucraina 14 Macedonia del Nord 8 Malta 0 GRUPPO D Turchia 17 Croazia 16 Galles 12 Armenia 8 Lettonia 3 GRUPPO ...

CORK (IRLANDA) - L'Italia Under 21 acciuffa al 96' il 2 - 2 nel match contro l'Irlanda valevole per la quinta giornata delleaglidi categoria 2025: alle reti di Killian Phillips e Sincalair Armstrong risponde la doppietta di Wilfried Gnonto. I ragazzi guidati da Carmine Nunziata hanno un buon ...

Pareggio dell'Italia Under 21 contro i pari età dell'Irlanda in una gara valida per le qualificazioni all'Europeo che si terrà nel 2025. Due volte in svantaggio, gli azzurrini la riprendono due volte ...