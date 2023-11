Qualificazioni Europei 2024 | media ucraini | “Italia qualificata | alla fine il sogno di Ceferin si è avverato”

Leggi su sportface

(Di martedì 21 novembre 2023) L’conquista il pass per glidel, ma tiene banco il rigore non assegnato nei minuti finali all’Ucraina per l’intervento dell’azzurro Cristante su Mudryk. Il sito Sport.ua scrive: “ildisi è: l’si èagligrazie allo 0-0”. Un riferimento ad una dichiarazione del presidente dell’Uefa, “l’è troppo importante per non partecipare all’Europeo”. SportFace.