Qualificazioni Euro2024 | l’Italia fa il compitino | 0-0 con l’Ucraina

(Di martedì 21 novembre 2023) Ai prossimi campionati europei di calciopotrà difendere il proprio titolo. Grazie al pareggio maturato ieri contro, gli Azzurri si sono assicurati un posto nella rassegna che si disputerà in Germania la prossima estate. Una partita sofferta che ha visto la squadra di Spalletti creare gioco e occasioni per un’ora e poi rintanarsi a difendere lo 0-0 sotto i colpi di una formazione gialloblù piuttosto agguerrita. Bastava il pari e così è stato, complice la vittoria nel match di andata, e ora si punta dritto a cercare di bissare il successo continentale del 2021.porta a casa un pari da Leverkusen Crediti foto: Nazionale Italiana di Calcio FacebookGara giocata in campo neutro, per ovvie ragioni considerato che giocare in Ucraina al momento è ...

Ucraina - Italia, moviola: L'abbaglio dell'arbitro e del Var salva gli azzurri

Per l'Uefa è sempre stato un arbitro affidabilissimo: Jesus Gil Manzano, designato per la gara di ieri tra Ucraina e Italia nell'ultima giornata della fase a gironi per le, è considerato di grande personalità. Fu il primo infatti a mostrare un cartellino rosso a Leo Messi, fresco pallone d'oro, nella finale della Supercoppa Spagnola del 2021 ...

Qualificazioni Euro2024: pari Inghilterra, ko la Danimarca. Si qualificano Slovenia e Rep. Ceca - Sportmediaset Sport Mediaset

Qualificazioni Euro2024, dramma Gavi, fenomeno Szoboszlai, Serbia nella storia Virgilio Sport

Intanto Spalletti ha allontanato il grottesco

Leggi, approfondisci, rifletti. Non perderti in un click, abbonati a ULTRA per ricevere il meglio di Contrasti. Quattro punti dovevano essere e quattro punti sono stati. L’Italia stacca il pass per la ...

"Andiamo! Rieccoci! Per grazia ricevuta": la qualificazione dell'Italia a Euro 2024 sulle prime pagine dei giornali

QUALIFICAZIONI EURO 2024 - Gli azzurri conquistano il pass per la fase finale dei prossimi Campionati europei che si disputeranno in Germania dal 14 giugno al 1 ...