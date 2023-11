Qualificazioni Euro 2024 | i risultati e tutte le squadre qualificate | CLASSIFICHE

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 21 novembre 2023) Sono andate in archivio anche le ultime partite valide per le. Tre punti per Israele contro Andorra, la Croazia conquista tre punti contro l’Armenia e stacca il pass. Il Galles non va oltre l’1-1 contro la Turchia, l’Olanda rifila sei gol a Gibilterra. Un gol di Youssouf Fofana regala il pareggio (2-2) alla Francia contro la Grecia. Colpo della Bielorussia contro il Kosovo, infine i tre punti della Romania contro la Svizzera. IAndorra-Israele 0-2 Croazia-Armenia 1-0 Galles-Turchia 1-1 Gibilterra-Olanda 0-6 Grecia-Francia 2-2 Kosovo-Bielorussia 0-1 Romania-Svizzera 1-0Girone A Spagna 21 Qualificata Scozia 17 Qualificata Norvegia 11 Georgia 8 Cipro 0 Girone B Francia 22 Qualificata Olanda 18 Qualificata Grecia 13 Irlanda 6 Gibilterra 0 Girone ...