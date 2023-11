Qualificazione Europei 2024 l’Italia promossa alla fase finale dopo il pareggio a rete inviolate contro l’Ucraina

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 21 novembre 2023) Ucraina 0 Italia 0 Ucraina (4-1-4-1): Trubin, konoplya, Svatok, Zabarnyi, Mykolenko, Stepanenko (Pikhalonok), Tsygankov (Zubkov), Sudakov, Zinchenko, Mudriyk, Dovbyk. All. Rebrov Italia (4-3-3): Donnarumma, Di Lorenzo, Acerbi, Buongiorno, Dimarco, Frattesi, Jorginho (Cristante), Barella, Zaniolo (Politano – Darmian), Raspadori (Scamacca), Chiesa (M. Kean). All. Spalletti Arbitro: Jesus Gil Manzano (Spagna) Ass. Diego Barbero Sevilla (Spagna) Angelo Nevada (Spagna) Quarto giudice: Guillermo Cuada Fernandez (Spagna) Var: Juan Martinez Munuera (Spagna) Avar: Carlos del Cerro Grande (Spagna) Italia campione d’europa in carica difenderà il titolo nella prossima competizione delavere pareggiatosul neutro del Bay Arena di Leverkusen (Germania) scelto a causa della guerra. Non era facile ...