Quali attori di The Crown hanno interpretato meglio i loro personaggi royal a oggi?

(Di martedì 21 novembre 2023) Theè una serie Netflix che ha mantenuto intatta tutta la sua freschezza nel corso delle cinque stagioni già disponibili. Al momento sono in corso le riprese della sesta e ultima, forte di un ritmo e di un cast che si sono rinnovati ogni due stagioni, grosso modo equivalenti a vent'anni all'interno della vastissima cronologia della serie. Quella che era iniziata come la storia dei giovani Windsor, interpretati da Claire Foy e Matt Smith, con al centro un rapporto capace di sbocciare nonostante le tensioni istituzionali della monarchia, si é poi trasformata in un'ambizioso approfondimento storico di eventi molto più vasti e importanti a livello mondiale. Con il procedere della narrazione dell'epoca di Elisabetta II,sempre nuovi si sono dati il cambio al timone: dopo Claire Foy, è stato il turno di Olivia Colman, che ha poi passato il ...