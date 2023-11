Qual asiatiche ai Mondiali | sorride ancora Mancini | successo e punteggio pieno

(Di martedì 21 novembre 2023)Robertoche chiude la settimana internazionale con due successi in altrettante partite. La sua Arabia Saudita ha avuto la meglio...

Qualificazioni asiatiche Mondiali 2026 : pareggi per le Maldive di Moriero e il Nepal di Annese

Qual. asiatiche ai Mondiali : buona la prima per Mancini - poker al Pakistan

Qualificazioni asiatiche Mondiali 2026 : altra vittoria per Mancini - l’Arabia Saudita piega la Giordania

Commenta per primo Buona la prima per Roberto Mancini nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026 alla guida dell' Arabia Saudita . Agile successo contro il Pakistan per 4 - 0, grazie a una doppietta di ...

Qualificazioni Mondiali in Asia: Mancini vince ancora. "Italiani" a secco di gol

Dopo essersi sbloccata contro il Pakistan, l'Arabia Saudita di Roberto Mancini si ripete in Giordania: 2-0 targato Al-Shehri (doppietta) e primo posto nel girone delle qualificazioni al Mondiale 2026.