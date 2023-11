Putin al G20 | Stefanini | “Ha vento a favore | ma non è nuova fase con Occidente”

Leggi su fattidipaese

(Di martedì 21 novembre 2023) (Adnkronos) – Con la sua presenza domani al vertice online dei leader del G20, Vladimirvuole “cavalcare un momento a luivole”, che si è aperto dopo l’attacco di Hamas a Israele, ma il fatto che sieda, seppur virtualmente, allo stesso tavolo con Biden e alcuni di capi di Stato e di governo europei non vuol dire che ci sia “una” nei rapporti tra Mosca e l’. E’ l’analisi che fa con l’Adnkronos Stefano, senior advisor dell’Ispi ed ex ambasciatore alla Nato, alla vigilia del primo summit del G20 al quale partecipada quando è scoppiata la guerra in Ucraina nel febbraio dello scorso anno. “La presenza, seppure virtuale, del presidente russo è fisiologica, aDelhi non era andato per via del mandato ...