Pusher con 1 kg di droga arrestato a Secondigliano

(Di martedì 21 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ stato sorpreso con circa 1 kg didalla Polizia di Stato, nel quartieredi Napoli, un 42enne. Sono stati gli agenti del commissariato, a notare in via Monviso una persona a bordo di uno scooter che, dopo essersi accostata al marciapiede, ha consegnato una banconota ad un altro uomo il quale ha prelevato una busta dall’auto e l’ha consegnata al centauro. Da lì sono partiti i controlli: ilera in possesso di 3 dosi di cocaina. Poi, da ulteriori controlli nella sua abitazione sono stati trovati 10 panetti di hashish del peso complessivo di circa 951 grammi, altre due stecche della stessa sostanza di circa 12 grammi, diverso materiale per il confezionamento per lae 3 bilancini di precisione. ...