(Di martedì 21 novembre 2023) Il presidente Al Khelaifi vuole dare una nuova casa al proprio club: in stallo i negoziati con il Comune per acquistare il, resta vivo il piano B che porta allo Stade de France

PSG di nuovo nel mirino della Uefa : 80 milioni dai club del Qatar per aggirare il Fair Play Finanziario?

Messi di nuovo contro il Psg : “Non mi hanno festeggiato nemmeno per il Mondiale”

PSG : rinnovo in arrivo per un nuovo titolare

Il PSG è pronto per un nuovo colpo da 100 milioni di euro?

PSG, il nuovo Parco dei Principi sul modello del Bernabeu

Dopo le partenze di Messi e Neymar ilha avviato unciclo impostato sui giovani e sul lavoro di Luis Enrique, chiamato a cercare di far arrivare il club della capitale francese all'agognato traguardo della Champions League ...

Il gruppo proprietario dell'Atalanta pronto a diventare socio del PSG Calcio e Finanza

UFFICIALE - Dubai Globe Soccer Awards, anche il Napoli candidato al 'Best Men's Club 2023'

Sono state rese note le candidature per le varie categorie del Dubai Globe Soccer Awards, meeting annuale dedicato al mondo del calcio e del calciomercato.

Neymar, l’ex domestica lo denuncia per sfruttamento: “Lavoravo giorno e notte e non sono mai stata pagata con un supplemento”

Nuovi guai in vista per Neymar. Dopo il gravissimo infortunio al ginocchio e lo spavento preso per l’ assalto di alcuni rapinatori nella sua abitazione di San Paolo, è subentrato ora un altro nodo da ...