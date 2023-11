Programmi TV di stasera | martedì 21 novembre 2023 Martina Colombari affianca Mago Forest a GialappaShow

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 21 novembre 2023)(US Tv8) Rai1, ore 21.30: Circeo Fiction. 1×03: 30 Giugno. Inizia il processo per Izzo e Guido; Ghira è ancora latitante. La difesa è affidata a noti avvocati. Donatella, diventata simbolo della lotta femminista, dovrà deporre al Circeo. 1×04: Nella villa al Circeo, Donatella vive la prova più forte. In aula, le cose si fanno più dure: l’impatto con l’opinione pubblica e la pressione del processo minano la sua stabilità emotiva. Rai2, ore 21.20: Boomerissima Intrattenimento. Alessia Marcuzzi conduce la sfida generazionale tra Boomer, ovvero coloro che, come la conduttrice, hanno vissuto gli anni ’80 e ’90, e i più giovani Millennial. Chi si aggiudicherà la vittoria della serata? A comporre le squadre, per i Boomer ci saranno: Tosca D’Aquino, Andrea ...