Probabili formazioni Bologna-Torino | tredicesima giornata Serie A 2023 2024

Leggi su sportface

(Di martedì 21 novembre 2023) Ledi, match delladi. La partita è in programma alle 20:45 di lunedì 27 novembre nella cornice dello stadio Dall’Ara. La partita sarà trasmessa in tv su Dazn e Sky. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti di questo match, oltre ovviamente agli approfondimenti nel pre gara e nei giorni precedenti al fischio d’inizio. Seguite con noi le notizie relative alle possibili scelte di formazione dei due allenatori, Thiago Motta e Ivan Juric. Due ex compagni di squadra, uno contro l’altro. Ecco le loromosse dal 1?.– Spazio al 4-2-3-1 con Orsolini, ...