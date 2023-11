Prima Pagina IN Edicola | Italia a Euro 2024 Juventus-Inter duello di mercato

Leggi su inter-news

(Di martedì 21 novembre 2023) La ‘IN’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’. Di seguito, in ante, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la proprianella versione cartacea in. CORRIERE DELLO SPORT Andiamo! L’lotta, soffre e rischia ma alla fine va all’peo. Basta il pari (0-0) con l’Ucraina: gli azzurri a Germania. È Juve-anche per Thuram jr. Khephren è valutato 40 milioni didal Nizza: da tempo è nel mirino di Giuntoli e Ausilio. Il fratello Marcus spinge per i nerazzurri. TUTTOSPORT Rieccoci! L’rialza la testa ...