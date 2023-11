Presentato alla Camera il nuovo AEC | Agenti di commercio Federagenti Cisal | Cisal | Unsic Anpit

(Di martedì 21 novembre 2023) Federhanno, nel corso di una conferenza stampadei deputati, ilAccordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale nei settori del, servizi, terziario, turismo, industria e artigianato. “Ci siamo chiesti e abbiamo chiesto alle ditte mandanti se l’agente difosse ancora...

La nostra contromanovra alla Legge di Bilancio 2024 Azione

News ed Eventi REGIONE MARCHE

Sanità, più fondi per assunzioni personale e taglio liste d’attesa: emendamenti delle opposizioni

Le opposizioni presentato tre emendamenti congiunti alla legge di Bilancio sulla Sanità. M5s, Pd, Avs e Più Europa presentano emendamenti comuni alla manovra economica su salario minimo e sanità. Lo ...

Stanotte Brasile-Argentina, domenica Juve-Inter: la doppia sfida di Bremer e Lautaro

I due si sfideranno questa notte per le Eliminatorias e poi si ritroveranno contro in campionato. Si sono già scontrati dieci volte, con il Toro a segno in quattro occasioni ...