Premierato | Meloni | “Assicurare governi stabili è la più potente misura economica per l’Italia”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 21 novembre 2023) In un videomessaggio inviato all’Assemblea di Confartigianato Imprese, Giorgiaha ribadito il rispetto e la vicinanza che il governo nutre nei confronti “di chi ogni giorno si rimbocca le maniche e considera la propria attività, la propria impresa, come parte di qualcosa di più grande”. Un’impostazione che l’esecutivo ha declinato nelle misure economiche e fiscali adottate fin qui, ma anche che si incarna nella volontà dial”, che rappresentano “la piùche possiamo regalare alla nostra Nazione”. Per questo, parlare di Costituzione e riforme istituzionali a un’assemblea di artigiani, non è né “folle”, “né fuori contesto”, ha chiarito il premier, che ha spiegato di essere “davvero ...