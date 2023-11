Prandelli | «Vlahovic deve ritrovare equilibrio | ultimamente mi sembra un po’ triste»

(Di martedì 21 novembre 2023) Cesare, allenatore, ha parlato ai microfoni di BianconeraNews affrontando anche la crisi di gol che sta vivendoCesare, allenatore, ha parlato ai microfoni di BianconeraNews affrontando anche la crisi di gol che sta vivendo. PAROLE – «Quando hai una punta che ha sensibilità per il gol, la squadragiocare per essa. Spesso i compagni di squadra ritardano la giocata. Lui poiavere una fiducia incondizionata e continuità, senza la quale un attaccante fatica. Sono problemi di Allegri, saprà lui come ottimizzare e far crescere il giocatore. Dusanstare sereno e trovare unmiun po’, quando lo vedo in Nazionale mi ...

Prandelli : «Fiorentina Juve - Vlahovic e Chiesa avranno bisogno dei tappi per i fischi»

Non escludo il ritorno

... terminata nel giro di quattro mesi per motivi personali, anche se quantomenoaveva contribuito in modo decisivo a far sbocciare il giglio. Ma la minestra riscaldata è una pietanza ...

Prandelli: "Se discutiamo anche Allegri, dobbiamo farlo con tutti. Vlahovic Lo vedo triste" TUTTO mercato WEB

ESCLUSIVA BN – Prandelli: “Vlahovic futuro top, ma ora è triste ... Bianconera News

RICAVI OPERATIVI DA RECORD: LA VIOLA HA IMBOCCATO LA STRADA GIUSTA

Tutta una questione di ricavi. Quelli operativi che, complice l’effetto Coppe, sono aumentati a dismisura - raggiungendo il record storico della gestione Commisso - ma anche quelli totali, che ...

PRANDELLI A FV, Jack vale l'Italia. Le punte a secco...

Presente a Viano in occasione del lancio di una raccolta fondi per far fronte ai danni causati dall'alluvione ai danni della zona, l'ex tecnico della Fiorentina e ct della Nazionale ...