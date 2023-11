Pompei | nel sito un letto che racconta la vita degli ultimi

Leggi su anteprima24

(Di martedì 21 novembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiInaugurerà il 15 dicembre la mostra “L’altra: vite comuni all’ombra del Vesuvio”, allestita nella “Palestra Grande” dell’area archeologica di. Intanto, nel Parco è possibile vedere una piccola anticipazione: la ricostruzione di una branda, undella tipologia più semplice nota, trovata nella villa extraurbana di CiGiuliana, nella “stanzaschiavi”. Il, composto da assi in legno e una rete di cordini e facilmente smontabile, è stato ricostruito con la tecnica dei calchi (vuoti nella cinerite lasciati da legno e tessuto vengono riempiti di gesso) ed è esposto, fino all’inaugurazione, sotto la scala (conservata come traccia nel muro) di una bottega su via dell’Abbondanza (regio I, insula 6, civico 12), a fianco della casa del ...