Polemiche Ucraina-Italia | arriva la stoccata di De Laurentiis | avete sentito?

(Di martedì 21 novembre 2023) Questo pomeriggio è stato presentato il libro del procuratore Mario Giuffredi. Presso la Sala Champions dello stadio Diego Armando Maradona, questo pomeriggio è stato presentato il libro La strada di un sogno – La mia vita da procuratore, di Mario Giuffredi; Giuffredi, napoletano doc, è un procuratore di calcio, in particolare di tre giocatori del Napoli: il capitano Di Lorenzo, l’esterno Mario Rui e l’attaccante Matteo Politano. Tutti e tre sono stati protagonisti dello Scudetto della passata stagione, il terzo della storia del Napoli: un’emozione per Giuffredi non solo per il cuore partenopeo, quanto per l’appartenenza di tre giocatori alla sua scuderia, che lo classificano come primo agente ad aver ottenuto questo riconoscimento. Nella scorsa stagione, la squadra partenopea, guidata dall’ex tecnico Spalletti, è riuscita a portare a Napoli dopo 30 anni il terzo Scudetto della storia ...