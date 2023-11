Poco edificante | nel mirino del Pd pure Mara Venier

Leggi su iltempo

(Di martedì 21 novembre 2023) Il Partito Democratico attacca Domenica In e la conduttricedopo la puntata del 19 novembre su Rai Uno, in cui si è affrontato l'omicidio di Giulia Cecchettin da parte dell'ex fidanzato Filippo Turetta. I dem criticano la gestione del tema, definendola parziale, poiché erano presenti solo esponenti di centrodestra (Rita Dalla Chiesa di Forza Italia e Simonetta Matone della Lega) e nessuno dell'opposizione. Mancato equilibrio, lamentano i dem, che ha spinto il gruppoin commissione di Vigilanza, guidato dal deputato Stefano Graziano, a diramare una nota di biasimo: a Domenica In "un momentodi come la tv pubblica decide di affrontare un tema drammatico con ospiti politici. Perché a discutere dell'assassinio di Giulia Cecchettin sono state invitate due esponenti di centrodestra come Rita ...