Poco abituata alla democrazia | Lilli Gruber risponde a Giorgia Meloni | scontro totale

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 21 novembre 2023) "Ringrazioper l'attacco che considero una prima dimostrazione della sua volontà di aprire un dialogo costruttivo con la stampa, un esercizio dial quale lei è. Le porte di Otto e mezzo sono sempre aperte":replica cosìpresidente del Consiglio, che nelle scorse ore ha commentato con un post le sue parole di ieri sera a Otto e mezzo. Dopo che la giornalista ha definito la premier come “un'espressione della cultura patriarcale", laha risposto in modo duro: "Non so come facciano certe persone a trovare il coraggio di strumentalizzare anche le tragedie più orribili pur di attaccare il governo". "Ora la nuova bizzarra tesi ...