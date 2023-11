Play for the Future | primo bilancio del progetto targato Milan e Cdp Nordio | Reinserimento sociale dei detenuti | sport fondamentale

Leggi su ildenaro

(Di martedì 21 novembre 2023) Prosegue la collaborazione tra Fondazionee Fondazione Cdp che, insieme al Ministero della Giustizia, sono impegnati nelfor the”, mirato aldei giovaniattraverso percorsi di educazioneiva e di orientamento professionale. A distanza di nove mesi dall’inizio delle attività, che si stanno svolgendo nelle città di Bari, Catania, Napoli e Palermo, i partner si sono ritrovati nel centroivo Kodokan, in Piazza Carlo III a Napoli, per una prima condivisione dei risultati registrati fino a questo momento, in un percorso che accompagnerà i ragazzi sino a giugno 2024. Presenti all’evento il Ministro della Giustizia Carlo, ...