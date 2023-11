Plasma | verità e disinformazione

Leggi su butac

(Di martedì 21 novembre 2023) Su alcune testate giornalistiche vicine ai movimenti antivaccinisti e negazionisti della pandemia – è inutile stare a nominarle tutte, sono sempre le stesse, e godono della visibilità che gli viene data in casi come questo – sono apparsi articoli che servono, come già abbiamo potuto vedere nel 2022, a portare avanti una sorta di post-. Il messaggio che viene portato avanti è quello che la cura ipotizzata dal dottor De Donno funzionava ma sarebbe stata bocciata in quanto “non redditizia”. Lo scopo di questi giornalisti è molto chiaro: diffondere ulteriore sfiducia nella scienza e nei medici (ma solo quelli “mainstream”). Vediamo i fatti. Il British Medical Journal ha pubblicato, l’8 novembre 2023, un articolo – non uno studio – che parla di terapie alcome trattamento per COVID-19. Titolo dell’articolo: Is convalescent ...