Pizzaiolo ucciso | il procuratore Gratteri incontra i genitori della vittima

Leggi su anteprima24

(Di martedì 21 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIncontro con ildi Napoli Nicola, stamattina, per Antonio e Concetta Maimone, idi Francesco Pio Maimone, ilinnocente, la notte tra il 19 e il 20 marzo sul lungomare di Napoli, di uno scontro tra un gruppo di giovani legati alla criminalità organizzata provenienti da due diversi quartieri del capoluogo. Al culmine di una lite nata per futili motivi, un pestone sulle scarpe, uno dei giovani coinvolti nella rissa, Francesco Pio Valda, tirò fuori dalla cintola una pistola per sparare diversi colpi all’impazzata. Uno di questi colpi raggiunse il 18enne al petto, non lasciandogli scampo: Francesco Pio morì tra le braccia dei suoi amici senza sapere neppure cosa gli era capitato. “Siamo rimasti molto colpiti dal gesto del ...