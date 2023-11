Pippo Inzaghi si sposa con Angela Robusti | “Dovevamo farlo due anni fa”

Leggi su news.robadadonne

(Di martedì 21 novembre 2023)saranno presto sposi: a darne l’annuncio è stato l’ex calciatore stesso, che ha raccontato i suoi piani per il futuro in un’intervista con Il Corriere della Sera: “rci duefa, poiè rimasta incinta. Col tempo ho imparato a programmare di meno e a godermi i giorni”, ha detto al giornale. Poi, parlando della sua compagna, ha raccontato come i due si siano conosciuti: “Una sera andai a una festa. La notai non solo perché è bellissima, ma anche perché era l’unica, insieme a me, ad avere in mano un bicchiere d’acqua. Dopo qualche settimana, venne a stare da me”. Insieme, i due hanno poi avuto due figli: Edoardo, di due, ed Emilia, di pochi mesi. Prima di ...