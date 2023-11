Pietro Senaldi | in piazza in difesa delle donne e di chi le donne le odia

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 21 novembre 2023) «Mi sembra una falsa un po' cagna, eh sì, tu hai creduto che fossero killer». «Chiamo un'altra bitch (si dice così puttana, in inglese) perché la mia bitch è lesbica». «È una troia, ti fa le fusa». Con questi alti versi il cantante Sfera Ebbasta sta sbancando: in un giorno i dodici brani del suo nuovo album hanno conquistato i primi dodici posti della classifica di Spotify, ciascuno scaricato almeno un milione di volte. «Se ogni cosa che ho di noi sparirà, eh lo so che ti amo, ma ti ammazzerò»: questi invece sono Irama & Rkomi. Il loro antesignano è Fedez, oggi convertito, paladino della causa arcobaleno confuso tra Chiara Ferragni e Rosa Chemical, l'odio verso la destra, da Fdi alla Lega, come unica stella polare, che per avere successo cantava «come il crimine, senza regole, come le ragazze col grilletto facile, entriamo senza pagare; tu eri bravo a scuola, poi il mondo del lavoro ...