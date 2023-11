Piazza Risorgimento | il 6 dicembre l’inaugurazione del Mangiaplastica

Leggi su anteprima24

(Di martedì 21 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Asia ed il comune di Benevento comunicano che mercoledì 6, alle ore 12 in, si terràdella, un dispositivo interamente finanziato con fondi statali che consentirà ai cittadini di conferire rifiuti in plastica e ricevere in cambio dei buoni per le promozioni offerte da quattro partner commerciali che hanno aderito sinora: Legami Pizzeria, Antoel Ristorante Pizzeria, Trattoria e Pizzeria da Gino e Pina e Klima Vintage. L’iniziativa si pone come obiettivo quello di promuovere ed incentivare una corretta raccolta differenziata. Alprenderanno parte il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, l’assessore all’Ambiente, Alessandro Rosa e l’amministratore unico di Asia, Donato ...