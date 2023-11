Piazza Affari -1 | 3% chiude in rosso zavorrata dalle banche | tonfo Mps

Leggi su ildenaro

(Di martedì 21 novembre 2023) Milano, 21 nov. (askanews) – Chiusura in deciso ribasso per, peggior Borsa in Europa,vendite che hanno colpito i titoli bancari dopo il blitz del Tesoro che, con un accelerated bookbuilding, ha collocato il 25% del capitale di Mps. L’indice principale Ftse Mib ha perso l’1,31% a 29.153 punti. Ribassi più contenuti per gli altri listini europei, in attesa dei verbali della Fed: Parigi -0,24%, Londra -0,22, mentre Francoforte ha chiuso poco sopra la parità. Sotto i riflettori il titolo del Monte, che ha lasciato sul terreno il 7,49%ndo a 2,842 euro, al di sotto del prezzo del collocamento del Mef avvenuto a 2,92 euro, pari a uno sconto del 4,9% rispetto alla chiusura di ieri del titolo. A essere colpitivendite anche i titoli dei due ...