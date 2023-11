Pià | “Mazzarri tecnico preparato | darà autostima al gruppo”

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 21 novembre 2023) Inacio Pià, ex calciatore del Napoli, è intervenuto a Radio Crc durante Si Gonfia la Rete. Ecco le sue dichiarazioni: “Vivo a Bergamo, mio figlio gioca nell’Atalanta e infatti vado a vedere la gara Under 16. E’ un numero 10, un trequartista, una seconda punta, è più o meno il ruolo del papà. Mi emoziono sempre, ma cerco di tranquillizzarlo anche perché finché non diventa un lavoro deve solo divertirsi. Quello dello scorso anno è stato un anno pazzesco ed irripetibile, ora la partenza non è stata semplice. Ma, concredo si possa ritrovare l’che serve: il Napoli deve lottare per lo scudetto“. “tatticamente è veramente, sa quello che deve fare, conosce l’avversario e nonostante non sarà facile ripetersi, credo che cercherà di entrare velocemente nella testa dei calciatori. I ...