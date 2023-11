Phisikk du role – A scuola di politica Con Tolkien e Collodi

Leggi su formiche

(Di martedì 21 novembre 2023) A pensarci bene ogni giorno ciascuno di noi compie un atto di fede basato sulla presunzione di competenza: entriamo in un autobus e coltiviamo la speranza che l’autista sia sobrio, non si sia fumato qualche canna e non abbia fatto lite di prima mattina col partner; ci affidiamo nelle mani del dentista recitando come un mantra rivolto a noi stessi che si tratta di un professionista bravissimo e che non ci fa sentire dolore; se dobbiamo far fare a qualcuno che ne capisce i conti per il pagamento delle nostre tasse, cerchiamo il commercialista di esperienza, uno bravo con una sua casistica conclamata. Così per il panettiere, il ristoratore, il farmacista, il calzolaio, l’avvocato eccetera eccetera. Abbiamo fiducia negli altri fino a prova contraria, anche quando ne può andare della nostra stessa vita (si pensi al viaggio in aereo…) e la prova contraria evidentemente nel caso malaugurato ...