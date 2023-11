Pescherecci predatori. Così la Cina miltarizza la pesca

Leggi su formiche

(Di martedì 21 novembre 2023) Recenti indagini hanno messo in luce la portata numerica, tattica e strategica, della vasta flottaa cinese, denunciando gravi conseguenze per la sicurezza marittima globale. Si tratta di una flotta ibrida, con capacità di dissuasione militare anche se travestita con abiti civili. Per esempio, un rapporto recentemente pubblicato da SeaLight, una società che utilizza la tecnologia disponibile in commercio per far luce sulla “zona grigia” marittima, accusa le navi battenti bandiera cinese di essere impegnate in un furto su larga scala di risorse naturali, anche all’interno delle zone economiche esclusive di altre nazioni. Con oltre mezzo milione di imbarcazioni, lavanta la più grande flotta dicommerciale del mondo, contribuendo al 28% dellaa strascico globale. Questa pratica, come ...