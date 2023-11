Percorsi abilitanti docenti | dalla quota di riserva dei triennalisti al riconoscimento dei CFU già posseduti | i sindacati chiedono chiarimenti al Ministero

(Di martedì 21 novembre 2023) Le organizzazioni sindacali scrivono al Minsitero dell'Istruzione e del Merito per chiederesul alcuni temi relativi aiche partiranno a breve e di conseguenza,un incontro per discutere proprio di tali temi. L'articolo .

Percorsi abilitanti 60 e 30 CFU - classi di concorso richieste dall’Università di Bologna. Non saranno attivati i corsi per conseguire ulteriore abilitazione

Percorsi abilitanti 60 e 30 CFU per ITP : in quale Università si svolgeranno? Bisognerà trasferirsi?

Concorso docenti 2023: al via le domande di partecipazione, come compilarle - DIRETTA ore 17,00

... per continuare con ida attivare per i docenti già abilitati o già specializzati. Quali sono le novità illustrate in mattinata dal Ministero Abbiamo visto come la distribuzione ...

Un capitolo interessante dei percorsi abilitanti di cui al DPCM del 4 agosto 2023, sulla base del quale le Università hanno prodotto richiesta di accreditamento e sono in attesa di risposta, è quello ...

