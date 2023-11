Perché rafforzare le garanzie funzionali degli 007 Dambruoso sul ddl sicurezza

Leggi su formiche

(Di martedì 21 novembre 2023) Quando si interviene sulle leggi che regolano leoperatori dell’intelligence “serve trovare la definizione più tassativa possibile, visto che si parla di condotte penalmente rivelanti”, spiega il magistrato Stefano, esperto di antiterrorismo, fra i primi a indagare su Al Qaeda 25 anni fa a Milano e oggi sostituto procuratore a Bologna, a Formiche.net. “Ciò è fondamentale anche per gli operatori della, che lavorano con una sufficiente serenità ma che andrebbe rafforzata”. Ma soprattutto, e in generale, continua, “c’è un pregiudizio che deve essere superato per forza: quello della facile inclinazione alla deviazione dei servizi segreti. Al netto di esperienze che li hanno delegittimati moltissimo in passato, parliamo di operatori ...