Per mano dell’uomo richiamato a raddrizzare la situazione | da ieri la probabilità di limitare il riscaldamento globale è considerata bassissima

Leggi su ildenaro

(Di martedì 21 novembre 2023) La comunicazione economica, de il Sole 24 Ore, con il giornalista Gianluca Di Donfrancesco,si è interessato di uno studio importante della direzione Generale dell’ONU con l’articolo dal titolo “Clima, il mondo è fuori rotta: temperature globali in aumento di quasi 3 gradi a fine secolo” Il giornalista sottolinea che a pochi giorni dall’inizio della Cop28 di Dubai, Cfr. Dal 30 novembre al 12 dicembre all’Expo di Dubay la Cop 28, Conferenza Onu sui cambiamenti climatici 25 Giugno 2023 una nuova denuncia: promesse e impegni non bastano a fermare il global warming – (COP) è l’acronimo di Conference of Parties, la riunione annuale dei Paesi che hanno ratificato la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC). Completamente fuori rotta, afferma: nonostante le promesse degli ultimi anni, ...