Per l’iPhone 16 Pro una prima differenza sostanziale con il 15 Pro

Leggi su optimagazine

(Di martedì 21 novembre 2023)16 Pro non sarà inferiore rispetto al fratello maggiore iPhone 16 Pro, almeno per un aspetto fondamentale ossia il suo sensore teleobiettivo della fotocamera. Ache sul predecessore iPhone 15 Pro, un’evoluzione hardware di un certo rilievo sarà prevista, o almeno questo è quanto asserisce il sempre autorevole analista Ming-Chi Kuo. Nessun complesso di inferiorità per16 Pro. Esattamente come per la controparte più costosa, anche il modello Pro di base beneficerà di un teleobiettivo tetraprismatico con funzionalità di zoom migliorate. Questa evoluzione è già salita a bordo degli iPhone 15 Pro Max quest’autunno, ma unicamente su questi ultimi. Apple ha preferito mettere le distanze tra i due dispositivi premium, in realtà motivando la scelta con questioni progettuali. Si è detto che la scelta fosse dovuta ...